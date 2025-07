Pomme, Marie Bourgeois & Yoann Bourgeois "Le Petit Cirque" aux Nuits de Fourvière sur France 4

Vendredi 25 juillet à 21.0, France 4 diffusera ce spectacle unique et très attendu présenté au festival des Nuits de Fourvière, fruit d'une collaboration entre la chanteuse de renom Pomme et les célèbres artistes de cirque contemporain Marie et Yoann Bourgeois.

Pomme, accompagnée d'un quatuor à cordes et de danseuses, donne corps à son album « Saisons » dans une nouvelle création conçue avec les circassiens Marie Bourgeois et Yoann Bourgeois.

Célébration de la nature pensée pour les enfants et ceux qui le sont restés, Le petit cirque prolonge sur scène l’expérience d’un album où l’autrice-compositrice déploie un cycle de mélodies et chansons délicates, qui épouse le rythme des saisons.

Écrit avec Marie Bourgeois et Yoann Bourgeois, le spectacle suit un personnage au fil de sa vie et imagine un monde où humains et nature pourraient cohabiter.

Chaque saison accentue un élément naturel, une palette chromatique et un phénomène. Pour cela, les artistes ont imaginé une scène circulaire et rotative aux allures de piste de cirque légèrement désuète, qui offre une multiplicité de points de vue et un jeu sur la force centrifuge et la gravité.

Magie, cirque, musique et danse occupent la piste avec poésie et légèreté.