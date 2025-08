"La Roue de la Fortune" spéciale Célébrités mercredi 6 août 2025 sur M6, les participants (vidéo)

Mercredi 6 août 2025 à 21:10, "La roue de la fortune" tournera pour la seconde fois en prime time dans une nouvelle spéciale célébrités présentée par Éric Antoine.

Éric Antoine va proposer à des célébrités de réaliser un vieux rêve d’enfant : tourner la roue la plus culte de la télévision ! Et pour la bonne cause !

Chaque personnalité devra faire preuve de logique pour résoudre les énigmes et tenter d’accéder à la grande finale. Mais attention : comme dans l’émission quotidienne, la Roue réserve bien des surprises. Entre Banqueroute, Échange et autres cases piégées, rien n’est jamais gagné d’avance !

Pour cette soirée exceptionnelle, Eric Antoine promet une avalanche de nouveautés : de nouvelles cases, une cagnotte solidaire et une caverne spéciale pour l’occasion !

Les invités de cette seconde soirée événement :

Virginie Hocq, Gérémy Crédeville et Alex Vizorek joueront pour Make-A-Wish Belgique dont Virginie Hocq est la marraine.

Titoff, Liane Foly et Jean-Philippe Janssens réunis autour de l’association Magie à l’hôpital, qui apporte du rêve aux enfants hospitalisés.

Élodie Poux, Majid Berhila, David Mora et Anne-Elisabeth Blateau qui défendront les couleurs de l’association Petits Princes, qui réalise les rêves des enfants gravement malades.