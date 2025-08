"Une famille en or" avec la Foresti Family à revoir sur TMC mercredi 6 août 2025, les invités

Camille Combal vous donne rendez-vous sur TMC mercredi 6 août 2025 à 21:25, pour revoir le numéro du jeu "Une famille en or" dans lequel il a convié la Foresti Family...

Imaginez l’un des jeux télés les plus cultes opposant Florence Foresti et ses amis humoristes, motivés comme jamais, pour remporter la plus grosse cagnotte possible pour l’association WomenSafe.

"Une famille en or", spéciale Foresti Family, vous en rêviez, Camille Combal l’a fait !

Aux côtés de Florence Foresti, 4 équipes de joueurs prêts à en découdre : Isabelle Nanty, Franck Dubosc, Laura Felpin, François-Xavier Demaison, Bérengère Krief, Artus, Anne-Sophie Girard, Jérémy Ferrari, Anne Depetrini, Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère, Ragnar Le Breton, Alex Ramires, Benjamin Tranie.

Ce casting de rêve vous attend pour une soirée de jeu, d’humour et de mauvaise foi sur TMC.