recherche
Divertissements

La pièce "Illusions perdues" par le Nouveau Théâtre Populaire sur France 4 dimanche 10 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 8 août 2025 171
La pièce "Illusions perdues" par le Nouveau Théâtre Populaire sur France 4 dimanche 10 août 2025

À revoir sur France 4 dimanche 10 août 2025 à 21:00, "Illusions perdues", un spectacle du Nouveau Théâtre Populaire, adapté du roman d'Honoré de Balzac.

Le Nouveau Théâtre Populaire est une troupe et un collectif de vingt-et-une personnes. Cette troupe crée des spectacles de théâtre qu'elle présente lors de son festival en plein air, à Fontaine-Guérin, en Maine-et-Loire, et lors des tournées locales et nationales. Elle mène des actions de transmission sur le territoire. Sa Maison du théâtre accueille des artistes en résidence. Découvrez sa dernière création, la pièce de théâtre Illusions perdues !

Paris, 1821. Encouragé par Madame de Bargeton, Lucien monte à la capitale pour embrasser une carrière de poète. Mais le chemin vers la gloire se révèle semé d’embûches.

À Paris, Lucien rencontrera la cruauté mondaine et le cynisme politique. Parviendra-t-il à la renommée en construisant une oeuvre immortelle à force de travail et de souffrances ? Cédera-t-il aux sirènes du journalisme et de l’argent facile ? Déjouera-t-il les complots dont il est l’objet ?

Comédie politique et drame sur l’ambition, Illusions perdues raconte, dans un décor spectaculaire, les aventures de Lucien à Paris.

Mise en scène de Léo Cohen-Paperman.

Dernière modification le vendredi, 08 août 2025 12:40
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; vendredi 8 août 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

"C dans l'air" vendredi 8 août 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

08 août 2025 - 15:33

Sur le même thème...

&quot;Juste pour rire fait son show&quot;, les meilleurs moments à revoir sur T18 samedi 9 août 2025

"Juste pour rire fait son show", les meilleurs moments à revoir sur T18 samedi 9 août 2025

07 août 2025 - 15:16

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 9 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" samedi 9 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivie…

07 août 2025 - 11:36 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL