La pièce "Illusions perdues" par le Nouveau Théâtre Populaire sur France 4 dimanche 10 août 2025

À revoir sur France 4 dimanche 10 août 2025 à 21:00, "Illusions perdues", un spectacle du Nouveau Théâtre Populaire, adapté du roman d'Honoré de Balzac.

Le Nouveau Théâtre Populaire est une troupe et un collectif de vingt-et-une personnes. Cette troupe crée des spectacles de théâtre qu'elle présente lors de son festival en plein air, à Fontaine-Guérin, en Maine-et-Loire, et lors des tournées locales et nationales. Elle mène des actions de transmission sur le territoire. Sa Maison du théâtre accueille des artistes en résidence. Découvrez sa dernière création, la pièce de théâtre Illusions perdues !

Paris, 1821. Encouragé par Madame de Bargeton, Lucien monte à la capitale pour embrasser une carrière de poète. Mais le chemin vers la gloire se révèle semé d’embûches.

À Paris, Lucien rencontrera la cruauté mondaine et le cynisme politique. Parviendra-t-il à la renommée en construisant une oeuvre immortelle à force de travail et de souffrances ? Cédera-t-il aux sirènes du journalisme et de l’argent facile ? Déjouera-t-il les complots dont il est l’objet ?

Comédie politique et drame sur l’ambition, Illusions perdues raconte, dans un décor spectaculaire, les aventures de Lucien à Paris.

Mise en scène de Léo Cohen-Paperman.