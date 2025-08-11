Les Estivales : Bénabar et Chico & Boulevard des Airs en concert sur France 4 mercredi 13 août 2025

Mercredi 13 août 2025 à 21:00, France 4 diffusera deux nouveaux concerts captés dans le théâtre de la Cité médiévale de Carcassonne : Bénébar et Boulevard des Airs.

Cet été, France Télévisions propose cinq concerts captés dans le cadre du Festival de Carcassonne, dans la célèbre cité médiévale au Théâtre Jean-Deschamps pour France 4.

21:00 Bénabar

Fer de lance d’une certaine idée de la chanson française réaliste, Bénabar observe depuis plus de vingt ans les faits et gestes de ses contemporains, s’amuse à les décrire et les disséquer de manière souvent caustique, mais toujours avec empathie et bienveillance.

Tandis que d’autres de sa génération écoutaient les Carpenters, lui a grandi avec les Carpentier et leurs émissions du samedi soir où tout le gratin du show-biz des 70’s se réunissait.

Artiste bouillonnant et nostalgique, Bénabar a toujours revendiqué son amour pour cette variété française longtemps décriée, mal aimée, snobée et qui cache à ses yeux une poésie clandestine. Mais, plus que tout, Bénabar veut divertir son public, ne jamais se répéter et le surprendre à chaque fois...

22:15 Boulevard des Airs

Boulevard des Airs est un groupe de musique français aux sonorités éclectiques mêlant pop, folk, chanson et musiques actuelles. Les divers albums, tous autoproduits, rencontrent un succès notoire, portés par des collaborations et des titres phares tels que « Cielo ciego », « Emmène-moi », « Je me dis que toi aussi », « Bruxelles », ou encore « Allez reste » en duo avec Vianney.

Deux fois nommé aux Victoires de la musique pour son album « Je me dis que toi aussi » (2019 et 2020), le groupe a terminé sa dernière tournée en passant par les Zénith et les scènes des plus grands festivals français, parfaits témoins de son amour pour le live et le partage avec le public.