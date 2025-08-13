"Star Academy", le concert événement diffusé sur TF1 vendredi 15 août 2025 (vidéo)

Vendredi 15 août 2025 à 21:10, TF1 diffusera le concert évènement de la dernière promotion de la "Star Academy" capté en juin dernier au Zénith de Lille.

Depuis le 21 février, Marine, Ebony, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite, Maïa, Maureen et Emma enflamment les scènes de France, Belgique et de la Suisse au rythme effréné du « Star Academy Tour 2025 ».

Soutenue par un engouement exceptionnel du public, la tournée rencontre un succès retentissant : 59 dates programmées, dont la majorité à guichet fermé, 35 villes visitées, 2 Accor Arena, 6 Zéniths de Lille, et plus de 350 000 spectateurs attendus sur l’ensemble de la tournée.

Pour la première fois depuis le lancement du « Star Academy Tour 2025 », toute la promo sera réunie sur scène pour vous faire revivre des moments forts de son aventure. Le corps professoral sera également de la partie, pour célébrer comme il se doit l’apothéose de cette belle aventure musicale.

Leurs performances retraceront pas à pas l’histoire de leurs mois passés au château : de leur hymne « Recommence-moi », à des titres comme « Can’t stop the feeling » ou « Nous », jusqu’à l’interprétation de leurs singles, que certains chanteront pour la toute première fois.

Les académiciens partageront la scène avec des anciens emblématiques et qui rencontrent un très grand succès : Pierre Garnier, Helena mais aussi avec Lucky Love, Charlotte Cardin ou encore Loïc Nottet.

Le 20 juin 2025, au Zénith de Lille, les 9 académiciens ont offert un show d’envergure, capté pour une diffusion exclusive sur TF1.

La tournée phénomène, le « Star Academy Tour 2025 » vous donne rendez-vous pour un concert d’exception.