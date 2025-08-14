"Le Grand Concours" samedi 16 août 2025 sur TF1, les invités d'Arthur

Samedi 16 août 2025 à 21:10 sur TF1, Arthur vous proposera de revoir une édition du "Grand Concours". Voici les personnalités qui joueront à ses côtés...

Préparez-vous pour une nouvelle édition du "Grand concours" pleine de surprises.

Face à Arthur, arbitre de cette nouvelle soirée : une très belle affiche avec Az, Cartman, Valérie Damidot, Alexandre Devoise, Baptiste Giabiconi, Anaïs Grangerac, Gérard Holtz, Joyce Jonathan, Caroline Margeridon, Hervé Mathoux, Clara Morgane, Yoann Riou, Tony Saint Laurent, Patrick Sébastien, Sylvie Tellier, Tareek et Titoff vont s'affronter dans une bataille d'intellect et de rapidité, avec un seul objectif : devenir le ou la champion(ne) de la soirée.

Deux manches épiques et une finale électrisante attendent les téléspectateurs. Dans cette émission où la culture générale et la bonne humeur règnent en maître, les personnalités présentes devront faire preuve autant de vivacité d’esprit que de concentration. Un seul ou une seule d'entre eux parviendra à surmonter la pression, répondre correctement et dans le temps imparti, afin de repartir avec le trophée tant convoité.

Alors, face aux nombreuses questions et au chrono impitoyable, qui saura cette fois-ci faire la différence et rester imperturbable face à des voisins parfois dissipés pour devenir le grand vainqueur ?

Il ne s'agit pas d'un numéro inédit. Cette édition du "Grand Concours" a été diffusée à la fin du mois d'août 2024.