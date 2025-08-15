La pièce "Lapin" avec Muriel Robin et Pierre Arditi sur France 4 dimanche 17 août 2025 (vidéo)

Dimanche 17 août 2025 à 21:00, France 4 vous propoera de revoir la pièce de théâtre "Lapin" de Samuel Benchetrit avec Muriel Robin et Pierre Arditi.

Pour la première fois ensemble sur scène, Muriel Robin et Pierre Arditi dans une pièce de Samuel Benchetrit captée au Théâtre Edouard VII.

Cette pièce qui se démarque par son originalité. Elle nous plonge dans une ambiance à la fois drôle et émouvante, où le réel côtoie le fantastique.

Tous les lundis, soir de relâche, Muriel Robin se rend chez Pierre Arditi pour passer la soirée ensemble. Mais ce soir, pour la première fois, ils se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls... mais beaucoup plus...

Muriel Robin et Pierre Arditi forment un couple sur scène aussi complice que drôle. Leurs interprétations nuancées donnent vie à des personnages attachants et complexes.