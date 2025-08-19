recherche
"Les 20 chansons de Florent Pagny préférées des Français" dévoilées sur W9 jeudi 21 août 2025

mardi 19 août 2025
"Les 20 chansons de Florent Pagny préférées des Français" dévoilées sur W9 jeudi 21 août 2025

Jeudi 21 août 2025 à 21:10, Jérôme Anthony vous proposera de redécouvrir sur W9 le classement des 20 chansons préférées de Florent Pagny préférées des Français.

Dans ce prime, retrouvez vos 20 chansons préférées de Florent Pagny : 20 titres incontournables qui ont marqué les esprits et le parcours de ce pilier de la chanson française.

Avec plus de 35 années de carrière, partagées entre la France et la Patagonie, le chant lyrique et la variété, le chanteur aux mille-et-un looks a vendu plus de 10 millions de disques et séduit toutes les générations. L’occasion de retracer la carrière du chanteur devenu un des artistes les plus appréciés et respectés du pays.

Qu’elles aient été écrites par Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo ou Calogero, ces 20 chansons racontent toute un peu de la vie de Florent Pagny, les obstacles qu’il a dû surmonter, l'amour qu'il voue à sa femme et les amitiés fortes entretenues par le chanteur. "Ma Liberté de Penser", "Savoir Aimer", "Et un jour une femme", "N'importe Quoi" ou encore "Caruso", quels sont les secrets de ses plus grands succès ? Quelles chansons vous ont le plus touchés ? Quel tube de Florent Pagny sera classé numéro 1 ?

Pour le savoir, retrouvez Jérôme Anthony jeudi 21 août 2025 à 21:10 sur W9.

