"Basique, le concert" de Michel Jonasz sur France 2 vendredi 3 octobre 2025

Vendredi 3 octobre 2025 à 22:50 sur France 2, Michel Jonasz, figure incontournable de la chanson française, prend possession de la scène de "Basique, le concert".

Véritable artisan du mélange des genres, il marie avec élégance jazz, soul, blues et pop, porté par une voix chaleureuse et des textes poétiques qui ont marqué plusieurs générations. Comme il aime à le rappeler à travers ses chansons, sa musique est avant tout une histoire de groove et de passion.

Depuis ses débuts dans les années 1970, Michel Jonasz n’a cessé de surprendre et d’émouvoir. On lui doit des titres devenus cultes comme Dites-moi, Super Nana, J’veux pas qu’tu t’en ailles ou encore La Boîte de jazz, hymne intemporel à sa passion musicale. Toujours fidèle à cet univers mêlant sensibilité et rythme, il a su enrichir sa carrière de projets variés, de Joueurs de blues à Unis vers l’uni, sans oublier ses incursions au cinéma et au théâtre, où il a révélé un vrai talent de comédien.

Pendant plus d’une heure de show, Basique, le concert vous propose de redécouvrir ce répertoire unique. Entre grands classiques et morceaux plus récents, Michel Jonasz nous embarque dans un voyage musical où le groove et l’improvisation tiennent une place essentielle. On se laisse happer par son énergie, son émotion intacte et cette générosité qui fait de chacun de ses concerts un moment de partage rare.

Pour sublimer cette rencontre, un dispositif scénique exceptionnel a été imaginé. Sans bouger de votre salon, vous serez plongés au cœur d’un live immersif, où les images projetées au sol et un subtil jeu de lumières accompagneront la musique de l’artiste.

Fidèle à son image, la scénographie sera à la fois élégante, chaleureuse et festive, transformant cette heure de spectacle en une véritable célébration de la musique vivante.