Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 19 août 2025 152
"Super Nanny - Famille nombreuse et vie à la ferme, comment s’en sortir ?" jeudi 21 août 2025 sur TFX

Jeudi 21 août 2025 à 21:05, TFX rediffusera l'épisode de "Super Nanny" dans lequel Sylvie Jenaly se rend à la campagne dans une famille nombreuse de cinq enfants.

Edith et Ludovic sont parents d’une famille nombreuse de 5 enfants, Sacha 12 ans, Quentin 10 ans, Mackenzie 7 ans, Nathan 4 ans et Benjamin 16 mois. Et cela c’est sans compter les nombreux animaux qu’ils gèrent à la ferme et tout le potager afin de vivre de manière écologique.

Et comme beaucoup de familles dans leur cas ils se sentent complétement débordés. Les chamailleries, les cris et les caprices mettent Edith et Ludovic à rudes épreuves. Résultat, ils perdent patience et l’ambiance générale de la maison n’est plus au beau fixe. En plus de cela il faut que Benjamin arrête de dormir avec ses parents, Sacha et Mackenzie stoppent leur relation conflictuelle et qu’Edith retrouve une vie de femme.

En résumé ils comptent sur Super Nanny pour ramener une sérénité et une harmonie dans ce foyer d’urgence ! Pas de panique, elle sait que tout changement est compliqué car c’est l’inconnu et que l’inconnu fait peur.

Super Nanny va donc faire preuve de sa franchise et son tact légendaire pour que cette famille retrouve des rires et du calme.

Dernière modification le mardi, 19 août 2025 12:37
Publié dans Divertissements, Jeudi
