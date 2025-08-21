Le concert "Un air d'Enfoirés" des Restos du Coeur à revoir sur TMC samedi 23 août 2025 (vidéo)

Samedi 23 août 2025 à 21:15, TMC rediffusera le concert 2022 des Restos du Coeur, “2022 un air d'Enfoirés” qui a été enregistré à Sud de France Arena à Montpellier.

En janvier 2022, les Enfoirés se sont produits à Sud de France Arena à Montpellier. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, trente-six artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Un spectacle tout en sobriété et sans public en raison de la situation sanitaire. De beaux moments d’émotion et de rire sont au rendez-vous. Les Enfoirés nous invitent à un voyage dans l’espace et le temps, au gré de leur fantaisie et de leur imagination. Sur terre, en l’air, sur un campus universitaire, dans un aéroport direction…

Les 22 tableaux du spectacle, dont quelques sketchs, se succèdent en mêlant poésie, émotion, grains de folie et nostalgie. Entre Plus Haut, En apesanteur, Fuir le bonheur, Je reviens te chercher, Diamonds, Le Reste, Question de feeling, Ordinaire ou encore La Seine, les artistes nous entraînent dans de magnifiques tableaux à travers des jeux de scène et de lumières époustouflants.

Les « petits nouveaux » de la promotion 2022 à faire leur entrée parmi la troupe sont Arnaud Ducret, Jérémy Frérot, Joyce Jonathan, Camélia Jordana, Ofenbach et Anne Sila.

Avec la présence exceptionnelle de Renaud Capuçon, Pauline Déroulède, Catherine Lara, Kylian Mbappé, et Thomas Pesquet.

Trente-six artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2022, Il y aura toujours un rendez-vous, écrit et composé par Jacques Veneruso, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal et sont présents sur scène : Amir, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Amel Bent, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Renaud Capuçon, Sébastien Chabal, Julien Clerc, Pauline Déroulède, Arnaud Ducret, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Jérémy Frérot, Garou, Marie-Agnès Gillot, Joyce Jonathan, Camélia Jordana, Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Catherine Lara, Nolwenn Leroy, Isabelle Nanty, Ofenbach, Thomas Pesquet, Laure Pester, Alice Pol, Anne Sila, MC Solaar, Kylian Mbappé, Soprano, Vianney et Zazie.