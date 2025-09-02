"Familles nombreuses : la vie en XXL" mardi 2 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mardi 2 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans ce dernier épisode avant la pause estivale ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mardi 2 septembre 2025 sur TF1.

La veille du grand jour, c'est la course pour les Cail, qui s'occupent des derniers préparatifs avant leur renouvellement de vœux. La mission ? Faire au plus vite !

Chez les Tuzzoli, Nino découvre la nouvelle maison de Ludovica.

Enfin, c'est les vacances pour les Mentzer, qui retrouvent leur famille au camping.