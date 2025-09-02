"Familles nombreuses : la vie en XXL" mardi 2 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?
Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.
Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mardi 2 septembre 2025 sur TF1.
La veille du grand jour, c'est la course pour les Cail, qui s'occupent des derniers préparatifs avant leur renouvellement de vœux. La mission ? Faire au plus vite !
Chez les Tuzzoli, Nino découvre la nouvelle maison de Ludovica.
Enfin, c'est les vacances pour les Mentzer, qui retrouvent leur famille au camping.