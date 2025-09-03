recherche
2ème numéro de "J'en connais un rayon" sur M6 vendredi 5 septembre 2025 avec Julien Courbet

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 3 septembre 2025 182
Julien Courbet vous donne rendez-vous vendredi 5 septembre 2025 à 21:10 sur M6 pour le second numéro de "J'en connais un rayon", le premier jeu autour de la consommation.

"J'en connais un rayon" met cinquante candidats à l'épreuve dans des situations inspirées du quotidien. Face à des scénarios que chacun peut vivre en tant que consommateur, les joueurs devront faire preuve de flair, de bon sens et d'astuce pour faire les bons choix lors de leurs achats.

Julien Courbet, entouré d’Olivier Dauvers, expert de la grande distribution, et d’Anne-Claire Moser, avocate, présente ce divertissement aussi amusant qu'instructif, qui promet de vous divertir tout en vous aidant à devenir un consommateur plus averti. Il vous aide ainsi à faire les bons choix dans votre consommation, vous permettant de réaliser de véritables économies, le tout dans la bonne humeur.

À la clé, pour le plus malin d'entre eux : jusqu'à vingt ans de courses offertes !

Dernière modification le mercredi, 03 septembre 2025 15:06
Publié dans Divertissements
