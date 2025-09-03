recherche
"Le Bigdil" : Spéciale Ch'tis vs Marseillais vendredi 5 septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

mercredi 3 septembre 2025
Vendredi 5 septembre 2025 à 21:10, "Le Bigdil" sera de retour sur RMC Story avec Vincent Lagaf' dans une spéciale « Ch'tis vs Marseillais ».

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Chaque émission vous embarque dans un univers unique avec des décors spectaculaires inédits, bien au-delà de ceux de la saison 1, pour une immersion totale dans des ambiances hors du commun : « Rentrée des classes », « Las Vegas », « Halloween », « Japon », « Pyjama Party », « Camping »... et bien d’autres surprises !

Spéciale Ch'tis vs Marseillais

Dans ce deuxième épisode, Le Bigdil mettra en compétition les régions françaises, et plus particulièrement nos compatriotes du Nord et du Sud.

Les candidats devront affronter une série d’épreuves pour tenter de remporter de l’argent et des cadeaux… et peut-être repartir au volant de la mythique voiture !

Entre émotions fortes, éclats de rire et montées d’adrénaline, les participants vivront des moments inoubliables en se plongeant dans les jeux cultes du Bigdil, comme la course des serveurs, les frigos, la pêche aux canards, sans oublier le mythique jeu du Top 3, en compagnie du chanteur marseillais Bengous et de Kamini.

