Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 8 septembre 2025 face à Pascal Perrineau (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 8 septembre 2025
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 8 septembre 2025 face à Pascal Perrineau (vidéo)

Ce lundi 8 septembre 2025 à 07:55 sur RTL, Pascal Perrineau était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Pascal Perrineau, politologue et professeur émérite des universités à Sciences Po, était l'invité de la Matinale de RTL. Ce dernier s'est donc retrouvé dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du lundi 8 septembre 2025.

Si vous avez loupé une chronique de Philippe Caverivière sur RTL ou sur France 2, retrouvez-les toutes sur notre page spéciale : Les chroniques de Philippe Caverivière.
lundi, 08 septembre 2025
Divertissements
