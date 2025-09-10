"Permis de conduire : le grand test" sur M6 mardi 30 septembre 2025

Si vous deviez repasser le code, pensez-vous l'obtenir de nouveau haut la main ? Pour le savoir, Stéphane Rotenberg et Mac Lesggy vous donnent rendez-vous sur M6 dans "Permis de conduire : le grand test" mardi 30 septembre 2025 à 21:10.

Stéphane Rotenberg et Mac Lesggy sont de retour pour vous mettre vos connaissances à l’épreuve avec “Permis de Conduire : Le Grand Test”. Cette émission mettra à l’épreuve les savoirs de chacun en matière de code de la route, dans un format à la fois divertissant et éducatif. Attention à ne pas perdre de points !

Des célébrités en compétition

Quatre célébrités ont accepté de relever le défi en répondant à 40 questions tirées de l'examen théorique du permis de conduire : la comédienne Frédérique Bel, l'humoriste et animateur Jean-Luc Lemoine, l'acteur Frédéric Diefenthal et le journaliste sportif Yoann Riou.

Un public de joueurs hauts en couleur

Le public sera constitué de 200 personnes, réparties en quatre groupes de 50 : les routiers et routières, parmi lesquels on retrouve certaines des “Reines de la Route” les plus emblématiques du programme de 6Ter, les hôtesses de l’air et stewards, les Parisiens et les ambulanciers. L’objectif est de déterminer quel groupe se montrera le plus performant à l’examen du permis de conduire en offrant une perspective sur l’influence de l’expérience professionnelle et du quotidien sur la connaissance des règles de conduite !

Une experte reconnue

Pour approfondir les sujets abordés et offrir des explications claires et détaillées, Sophie Onfroy, représentante du Code Rousseau, participera à l’émission en tant qu’experte. Son rôle sera de fournir des éclairages pédagogiques sur les réponses des participants et de sensibiliser le public aux enjeux de la sécurité routière

Qui des célébrités ou des groupes de spectateurs se révélera le plus compétent en matière de code de la route ?

Quelle profession s'imposera dans cette compétition amicale et instructive ?