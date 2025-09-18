recherche
"Les enfants de la télé" dimanche 21 septembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 18 septembre 2025 175
Dimanche 21 septembre 2025 à 18:05 sur France 2, Faustine Bollaert présentera un nouveau numéro du divertissement "Les enfants des la télé". Voici ses invités cette semaine.

Faustine Bollaert prend les commandes de cette nouvelle saison, apportant son humour et son énergie inimitables.

Mais ce n'est pas tout : cette nouvelle saison promet d'être riche en surprises, en rebondissements, en émotions et surtout en casseroles !

Chaque dimanche, des personnalités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma ou de la télévision se réuniront pour partager leurs souvenirs d'enfance, leurs anecdotes les plus amusantes et leurs moments télévisuels préférés.

Dimanche 21 septembre 2025, Faustine Bollaert reçoit à sa table : Thaïs Vauquières, Gérard Darmon, François Berléand, Max Boublil et Alex Vizorek.

En compagnie de ses invités, Faustine Bollaert va vous faire vivre ou revivre également des moments parlants et marquants de la télévision.

Divertissements
