NRJ Music Awards 2025, voici la liste des nommés de la 27ème édition qui se déroulera le 31 octobre à Cannes

À l'approche de la 27ème édition des "NRJ Music Awards", qui se déroulera vendredi 31 octobre 2025, TF1 et NRJ dévoilent la liste des nommés et ouvrent au public l'accès au vote.

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous le vendredi 31 octobre 2025 pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 27ème édition des "NRJ Music Awards", présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Les "NRJ Music Awards" réunissent chaque année les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année !

TF1 et NRJ annoncent dès aujourd’hui la liste des nommés de cette 27ème édition.

TF1 et NRJ aspirant à contribuer à révéler de nouveaux talents, la catégorie Révélation Francophone se dédouble en 2 catégories Révélation Féminine Francophone et Révélation Masculine Francophone afin de valoriser à part entière les jeunes talents femmes et hommes.

Le public pourra voter toujours pour ses artistes/titres préférés jusqu’au jour de la cérémonie. Les votes seront donc ouverts du lundi 22 septembre à partir de 12h jusqu’au 31 octobre à midi sur nrj.fr, l’app NRJ et TF1+ dans chacune des catégories.

La mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société́ WORLDLINE, centre d’expertise dans les services transactionnels de haute technologie.

Liste des nommés

Révélation féminine francophone

Linh

Luiza

Marguerite

Marine

Miki

Théodora

Révélation masculine francophone

Dr. Yaro

Guy2Bezbar

Joé Dwèt Filé

Julien Lieb

Léman

Révélation internationale

Alex Warren

Doechii

Gracie Abrams

Katseye

Lola Young

Sombr

Artiste féminine francophone

Aya Nakamura

Charlotte Cardin

Helena

Louane

Vanessa Paradis

Artiste féminine internationale

Chappell Roan

Doja Cat

Karol G

Lady Gaga

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Artiste masculin francophone

Amir

Gims

Jul

Kendji Girac

Pierre Garnier

Ridsa

Artiste masculin international

Alex Warren

Benson Boone

Damiano David

Ed Sheeran

J Balvin

Myles Smith

Collab / duo francophone

Jungeli x Lenie - "À Tes Côtés"

Keblack Ft. Guy2Bezbar - "Melrose Place"

Pierre Garnier, M. Pokora - "Chaque Seconde"

Stromae, Pomme - "Ma Meilleure Ennemie"

Superbus & Hoshi (Feat. Nicola Sirkis) - "Lola"

Vitaa feat Julien Doré - "Viens on essaie"

Collab / duo international

David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler - "Together"

DJ Snake & Bipolar Sunshine - "Paradise"

Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino - "Tamo Bien"

Paul Kalkbrenner & Stromae - "Que Ce Soit Clair"

Rosé & Bruno Mars - "APT."

Sebastian Ingrosso - "A New Day" (feat. Celine Dion)

Hit international

Alex Warren - "Ordinary"

Damiano David - "Next Summer"

Ed Sheeran - "Azizam"

Lady Gaga - "Abracadabra"

Lola Young - "Messy"

Myles Smith - "Nice to Meet You"

DJ

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

R3hab

Trinix

Social hit

Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé - "Baddies"

Bad Bunny - "DtMF"

Chappell Roan - "Pink Pony Club"

Doechii - "Anxiety"

KPop Demon Hunters - "Golden" (David Guetta Remix)

Théodora - "Fashion Designa"

Concert francophone