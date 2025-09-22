NRJ Music Awards 2025, voici la liste des nommés de la 27ème édition qui se déroulera le 31 octobre à Cannes

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous le vendredi 31 octobre 2025 pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 27ème édition des "NRJ Music Awards", présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.
Les "NRJ Music Awards" réunissent chaque année les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année !
TF1 et NRJ annoncent dès aujourd’hui la liste des nommés de cette 27ème édition.
TF1 et NRJ aspirant à contribuer à révéler de nouveaux talents, la catégorie Révélation Francophone se dédouble en 2 catégories Révélation Féminine Francophone et Révélation Masculine Francophone afin de valoriser à part entière les jeunes talents femmes et hommes.
Le public pourra voter toujours pour ses artistes/titres préférés jusqu’au jour de la cérémonie. Les votes seront donc ouverts du lundi 22 septembre à partir de 12h jusqu’au 31 octobre à midi sur nrj.fr, l’app NRJ et TF1+ dans chacune des catégories.
La mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société́ WORLDLINE, centre d’expertise dans les services transactionnels de haute technologie.
Liste des nommés
Révélation féminine francophone
- Linh
- Luiza
- Marguerite
- Marine
- Miki
- Théodora
Révélation masculine francophone
- Dr. Yaro
- Guy2Bezbar
- Joé Dwèt Filé
- Julien Lieb
- Léman
Révélation internationale
- Alex Warren
- Doechii
- Gracie Abrams
- Katseye
- Lola Young
- Sombr
Artiste féminine francophone
- Aya Nakamura
- Charlotte Cardin
- Helena
- Louane
- Vanessa Paradis
Artiste féminine internationale
- Chappell Roan
- Doja Cat
- Karol G
- Lady Gaga
- Miley Cyrus
- Sabrina Carpenter
Artiste masculin francophone
- Amir
- Gims
- Jul
- Kendji Girac
- Pierre Garnier
- Ridsa
Artiste masculin international
- Alex Warren
- Benson Boone
- Damiano David
- Ed Sheeran
- J Balvin
- Myles Smith
Collab / duo francophone
- Jungeli x Lenie - "À Tes Côtés"
- Keblack Ft. Guy2Bezbar - "Melrose Place"
- Pierre Garnier, M. Pokora - "Chaque Seconde"
- Stromae, Pomme - "Ma Meilleure Ennemie"
- Superbus & Hoshi (Feat. Nicola Sirkis) - "Lola"
- Vitaa feat Julien Doré - "Viens on essaie"
Collab / duo international
- David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler - "Together"
- DJ Snake & Bipolar Sunshine - "Paradise"
- Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino - "Tamo Bien"
- Paul Kalkbrenner & Stromae - "Que Ce Soit Clair"
- Rosé & Bruno Mars - "APT."
- Sebastian Ingrosso - "A New Day" (feat. Celine Dion)
Hit international
- Alex Warren - "Ordinary"
- Damiano David - "Next Summer"
- Ed Sheeran - "Azizam"
- Lady Gaga - "Abracadabra"
- Lola Young - "Messy"
- Myles Smith - "Nice to Meet You"
DJ
- Calvin Harris
- David Guetta
- DJ Snake
- R3hab
- Trinix
Social hit
- Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé - "Baddies"
- Bad Bunny - "DtMF"
- Chappell Roan - "Pink Pony Club"
- Doechii - "Anxiety"
- KPop Demon Hunters - "Golden" (David Guetta Remix)
- Théodora - "Fashion Designa"
Concert francophone
- DJ Snake
- Gims
- Indochine
- Jul
- Julien Doré
- Santa