"Mask Singer" vendredi 26 septembre 2025 sur TF1, spéciale enquête policière (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025 122
"Mask Singer" vendredi 26 septembre 2025 sur TF1, spéciale enquête policière (vidéo)

Vendredi 26 septembre 2025, Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 pour le troisième numéro de la 8ème saison de "Mask Singer".

"Mask Singer" vous propose cette semaine une spéciale « Enquête policière » avec des indices bonus cachés dans la mise en scène de chaque chanson.

Entre vérité et faux semblants, les sept personnages encore en lice vont s'affronter pour tenter de rester dans la compétition et garder leur identité secrète.

Une nouvelle star internationale viendra se prêter au jeu lors d'une enquête express pleine de rebondissements.

Et vous retrouverez également le DJ, Tibo InShape qui continuera à brouiller les pistes et, cette fois, avec l'aide d'un nouveau complice : Kev Adams.

Soyez au rendez-vous pour la suite de la plus grande enquête musicale de France, vendredi 26 septembre à 21:10 sur TF1.
Dernière modification le mercredi, 24 septembre 2025 14:17
Publié dans Divertissements, Vendredi
