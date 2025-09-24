"La boîte à secrets" vendredi 26 septembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 3

Vendredi 26 septembre 2025 à 21:05 sur France 3, Faustine Bollaert présentera un nouveau numéro de "La boîte à secrets". Voici les invités qui seront à ses côtés.

Dans "La boîte à secrets", chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches.

Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles des invités de Faustine Bollaert, des images exclusives tournées avec leur entourage et à tenter aussi de retrouver l’identité d’un invité mystère.

Joies, émotions, fous rires, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée.

François Berléand, Mireille Dumas et Garou auront le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de leurs proches.

Faustine Bollaert vous invite à faire la fête et, attention, vous n’êtes pas au bout de vos surprises !