Le spectacle "Pépites" de Marion Mezadorian rediffusé sur France 4 vendredi 26 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025
Le spectacle "Pépites" de Marion Mezadorian rediffusé sur France 4 vendredi 26 septembre 2025

Vendredi 26 septembre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Pépites", le spectacle de Marion Mezadorian, un moment d'humour singulier et profondément humain.

Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait des pierres précieuses dans le jardin, Marion ne cesse d’être à la recherche de pépites. C’est ainsi qu’elle repère des instants de vie comme des diamants bruts et les transforme sous nos yeux.

Les pépites sont là, derrière les réparties fantasques de Martin, 4 ans ; les explications toutes personnelles de son père sur les pirates et les lesbiennes ou encore les réflexions décalées de sa grand-mère arménienne qui, toujours de bon conseil, lui a donné la recette des bakhlavas : "Noix pilées, sirop de sucre et miel. Et encore du sucre, sinon c’est fade !"

Au fil du spectacle apparaît une comédienne singulière qui interprète avec toute sa sincérité les personnages croisés dans sa vie, ceux qui l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre en lumière.

Marion se dévoile elle-même comme une véritable pépite, tantôt drôle, tantôt tendre et toujours scintillante d’humanité.

Dernière modification le mercredi, 24 septembre 2025 14:50
Publié dans Divertissements, Vendredi
