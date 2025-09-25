"Taratata", la 600ème samedi 27 septembre 2025 sur France 2, les invités de Nagui sur France 2 (vidéo)

À l'occasion du 600ème numéro de "Taratata", Nagui vous proposera samedi 27 septembre 2025 à 21:00 sur France 2 un show XXL au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM).

Déjà 600 numéros ! Une longévité exceptionnelle pour une émission musicale, et toujours la même promesse : la musique jouée en live, dans toute son intensité. Depuis plus de 30 ans, Taratata a offert des milliers d’instants inoubliables, des rencontres inattendues et des performances mémorables.

Au fil des années, Nagui a tissé une relation unique avec les artistes : mélange de confiance, de complicité et de bonne humeur. Ce climat a permis à Taratata de rester un espace de liberté rare, où les artistes osent, se surprennent eux-mêmes et créent des moments qu’on ne voit nulle part ailleurs.

Samedi 27 septembre 2025, Taratata vous embarque au Zénith Paris – La Villette pour un show XXL avec plus de 50 artistes.

Des fidèles de l’émission viendront accompagnés pour revisiter les plus belles chansons qui ont marqué l’histoire de l’émission, et des nouveaux feront leur entrée : Hugues Aufray, Mat Bastard, Axel Bauer, Bénabar, Patrick Bruel, Cali, Christine and the Queens, Claudio Capéo, Charlotte Cardin, Eddy de Pretto, Garou, Imany, Orchestral Manœuvres in the Dark, Ko Ko Mo, Kyo, Nolwenn Leroy, Clara Luciani, -M-, Marie-Flore, Marine, Ours, Matt Pokora, Marco Prince, Raphaël, Catherine Ringer, Gaëtan Roussel, Sam Sauvage, Aliocha Schneider, Gauvain Sers, Solann, Alain Souchon, Pierre Souchon, Laurent Voulzy et ses fils Cliff, Julien, Nicolas, Quentin, Charlie Winston…

Au programme : 2h30 de musique 100% live, près de 40 titres interprétés, des duos inédits, des trios qu’on n’oserait même pas imaginer, des reprises emblématiques, des surprises…

Un événement caritatif :

Ce ne sera pas seulement un concert : tous les artistes seront là pour la bonne cause puisque l’intégralité de la recette de ce concert sera reversée à la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), afin de soutenir la lutte contre le cancer.

Cette soirée sera bien plus qu’un anniversaire : un condensé d’émotions, de partages et de musique à l’état pur.

Le samedi 27 septembre à 21.10 sur France 2, préparez-vous à vivre une soirée où la musique sera à l’honneur sans aucune interruption !