"Prenez soin de vous !" : Faites la paix avec votre alimentation, mardi 13 janvier 2026 sur France 5

Mardi 13 janvier 2026 à 21:00 sur France 2 dans "Prenez soin de vous", Marine Lorphelin et son équipe d’experts accompagnent trois témoins qui souhaitent faire la paix avec leur assiette.

Pour la plupart d'entre nous, manger est un plaisir. Mais pour près d'un Français sur 10, l'alimentation est source d'angoisse et parfois une obsession.

Dans ce numéro inédit, Marine Lorphelin, médecin généraliste et présentatrice de Prenez soin de vous !, et son équipe d’experts viennent en aide à trois témoins qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et veulent faire la paix avec leur alimentation.

Vous arrive-t-il de manger sans faim ni plaisir ? De vous sentir coupable ou honteux après avoir englouti des quantités de nourriture ? De ne regarder les aliments que comme des calories en puissance ou de surveiller de façon excessive tout ce que vous mangez ?

Pour des millions de Français, l’alimentation est devenue une source de stress, de privation ou d’excès. Établir un rapport sain et équilibré avec la nourriture, ce n'est pas simple et cela peut devenir un véritable combat.

Marine Lorphelin et son équipe d’experts accompagnent, pendant trois mois, trois témoins qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation.

C'est le cas d'Audrey qui contrôle tout ce qu’elle met dans son assiette au gramme près. Agnès, elle, souffre de crises d’hyperphagie boulimique. Quant à Bradley, victime de harcèlement scolaire à cause de son poids, il a multiplié les régimes sans succès. Mais, aujourd’hui, il est résigné et ne prend plus soin de son alimentation.

Grâce à des expériences étonnantes, ils vont se reconnecter à leurs sensations et reprendre possession de leur corps. Nous allons les suivre dans leur transformation pour vous prouver qu’il est possible de faire la paix avec son assiette !