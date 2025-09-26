recherche
"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 26 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 26 septembre 2025
Vendredi 26 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé vendredi 26 septembre 2025 sur TF1.

Pour la famille Gonzalez, c'est enfin le moment de rentrer à la maison. Mélanie est très émue et elle a hâte.

La famille Augoyard se réveille dans le parc animalier. Pour le petit déjeuner, tout le monde a très faim, surtout Michel !

Jour de tri des vêtements pour les Laforce. Elsa se charge de l'échange de garde-robes pour le changement de saison.

Aujourd'hui, la famille Van Der Auwera va à la plage avec leur grand-mère. Depuis qu'ils ont déménagé, ils sont très contents de profiter des beaux jours.

Les Perside préparent des éclairs faits maison pour l'heure du goûter.

Chez les Bellocq, l'aînée de la famille Kyss revient pour l'anniversaire de ses sœurs !

Dernière modification le vendredi, 26 septembre 2025
Divertissements
Suivez nous...

