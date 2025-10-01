"Familles nombreuses : la vie en XXL" mercredi 1er octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mercredi 1er octobre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mercredi 1er octobre 2025 sur TF1.

C'est un grand jour chez les Esposito ! La famille profite du fait que tout le monde soit réuni pour l'anniversaire d'Olivier, pour annoncer la grossesse de Tiffanie.

Nous retrouvons la famille Cail et la famille Baudrand qui sont en activité canoë seulement entre papa avec les plus grands et Ernest ! De quoi passer un bon moment tous ensemble !

Chez la famille Bellocq, l'anniversaire de leur trois enfants se poursuit, et ils sont bien gâtés !