"Mask Singer" : le Doudou était... Francis Perrin ! Regardez son démasquage (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 3 octobre 2025
"Mask Singer" : le Doudou était... Francis Perrin ! Regardez son démasquage (vidéo)

Le quatrième prime de la 8ème saison de "Mask Singer" se termine sur TF1 avec le démasquage du Doudou qui était en ballotage avec le D.J. et la Taupe.

Le Doudou de cette 8ème saison de "Mask Singer" a captivé les téléspectateurs et les enquêteurs pendant plusieurs semaines.

Il a réussi à conserver son masque pendant plusieurs primes, malgré une voix jugée assez reconnaissable par certains enquêteurs. Ses prestations, notamment sur « Tata Yoyo »« Il en faut peu pour être heureux » ou « Jailhouse Rock », ont montré une énergie et une joie de jouer

Les enquêteurs, notamment Chantal Ladesou et Laurent Ruquier, avaient des pronostics solides sur l'acteur Francis Perrin.

Extrait de "Mask Singer" du vendredi 3 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 04 octobre 2025 00:02
Suivez nous...

