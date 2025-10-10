recherche
Divertissements

"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 10 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 10 octobre 2025 172
"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 10 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Vendredi 10 octobre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé vendredi 10 octobre 2025 sur TF1.

Dans le sud, chez les Romero, tout le monde se prépare pour la fête de la musique ! Ils profitent de toutes les animations de la ville pour sortir avec les enfants. Tout le monde se fait beau pour cette sortie ! Mais avant de partir, la famille découvre le prix du dernier achat de Mario Jr. Il s'est fait un "kiffe" avec sa première paye.

Chez les Baudrand, la famille fête les 18 ans des jumeaux ! Céline se revoit à son âge enceinte de ses deux enfants. Elle ne regrette pas du tout ses choix, mais elle préfère voir ses enfants profiter encore de leur jeunesse avant de devenir parents. Mais il est temps de faire les cadeaux !

Les valises sont prêtes pour Tiffanie ! Elle doit vite partir récupérer les enfants à l'école en Italie avant de partir et elle est déjà en retard !

Dernière modification le vendredi, 10 octobre 2025 08:38
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Ça commence aujourd'hui&quot; vendredi 10 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

"Ça commence aujourd'hui" vendredi 10 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

10 octobre 2025 - 08:43

Sur le même thème...

Nouvelle édition Célébrités de &quot;La Roue de la Fortune&quot; mercredi 29 octobre 2025 sur M6

Nouvelle édition Célébrités de "La Roue de la Fortune" mercredi 29 octobre 2025 sur M6

09 octobre 2025 - 18:32

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France 5 samedi 11 octobre 2025

"Echappées belles" en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France …

09 octobre 2025 - 14:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...