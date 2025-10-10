"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 10 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Vendredi 10 octobre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé vendredi 10 octobre 2025 sur TF1.

Dans le sud, chez les Romero, tout le monde se prépare pour la fête de la musique ! Ils profitent de toutes les animations de la ville pour sortir avec les enfants. Tout le monde se fait beau pour cette sortie ! Mais avant de partir, la famille découvre le prix du dernier achat de Mario Jr. Il s'est fait un "kiffe" avec sa première paye.

Chez les Baudrand, la famille fête les 18 ans des jumeaux ! Céline se revoit à son âge enceinte de ses deux enfants. Elle ne regrette pas du tout ses choix, mais elle préfère voir ses enfants profiter encore de leur jeunesse avant de devenir parents. Mais il est temps de faire les cadeaux !

Les valises sont prêtes pour Tiffanie ! Elle doit vite partir récupérer les enfants à l'école en Italie avant de partir et elle est déjà en retard !