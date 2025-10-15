"Le meilleur pâtissier" jeudi 16 octobre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Jeudi 16 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le sixième épisode du "Meilleur pâtissier" : « 100% Bretagne ».

Pour cette 6ème semaine du concours, Le Meilleur Pâtissier vous emmène sur une terre de légende où coulent le caramel et le beurre salé… Cap sur la Bretagne !

Épreuve du classique revisité • Le kouign-amann, un trésor croustillant



Les pâtissiers vont devoir revisiter l'emblème breton de la pâtisserie par excellence : le kouign-amann ! Et pas question pour Cyril Lignac de trahir les fondamentaux : il veut retrouver une pâte levée feuilletée bien croustillante, une caramélisation parfaite et une cuisson maîtrisée.

Épreuve technique • Le farz pitilig souezhenn, la tour de crêpes infernale !



Mercotte a rouvert son grimoire pour dénicher une incroyable recette du XIXe siècle tout droit venue du Finistère : le farz pitilig souezhenn ! Un délicieux gâteau qui alterne couches de crêpes épaisses, ganache caramel au beurre salé et chantilly vanille ! À la découpe doit apparaître un magnifique motif de vagues entrecroisées !

Épreuve créative • Les légendes bretonnes… en gâteau !

La promenade gourmande en pleine nature continue ! Les pâtissiers devront réaliser une tarte géante en forme d'animal : animal de compagnie, animal préféré, animal qui les représente le mieux... à chacun de se dévoiler à travers sa création sucrée !

L'épée Excalibur, la fée Morgane, les korrigans ou encore Merlin l'enchanteur : les pâtissiers devront réveiller les mythes et créatures légendaires bretonnes à travers un gâteau spectaculaire.

Yvan Chevalier, maître chocolatier de renom installé à Rennes et sacré Meilleur Ouvrier de France, donnera conseils et astuces à chacun tout au long de l'épreuve !