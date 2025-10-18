recherche
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 19 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

samedi 18 octobre 2025
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 19 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 19 octobre 2025 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Cette semaine, dans Un Dimanche à La CampagneFrédéric Lopez accueille trois invités solaires aux parcours aussi inattendus qu’inspirants.

Fabrice Deville, comédien depuis vingt ans, est aujourd’hui bien connu des Français sous les traits de Florent Graçay, l’avocat intègre de la série à succès Un si grand soleil sur France 3. À la campagne, il a choisi de se livrer sur un lourd secret de famille qui a longtemps marqué sa vie.

Linda Hardy, elle, rêvait d’être pédiatre. Mais le destin l’a conduite sur un tout autre chemin. Élue Miss France 1992 à seulement 18 ans, elle n’a cessé depuis de se réinventer : mannequin devant les plus grands photographes, comédienne au cinéma comme à la télévision, mais aussi maman solo, toujours prête à relever de nouveaux défis.

Enfin, Samuel Ostiguy, nouveau visage de France 3, prendra dès le mois prochain les rênes de Nos terres inconnues. Avec son regard de Canadien, il partira à la découverte des richesses de la France. Pendant ce week-end, il a accepté de revenir sur son parcours hors du commun : de l’Afghanistan à l’Antarctique, il a connu la peur comme l’ivresse des sommets et appris que, pour avancer, il faut parfois accepter de trébucher.

Entre confidences, balades en canoë-kayak et pique-nique au bord de la rivière, chacun a déroulé le fil de sa vie dans ce Dimanche à la campagne pas comme les autres.

Extrait vidéo

Samuel Ostiguy raconte sa chute dans une crevasse en Antarctique… un moment de peur, mais aussi de beauté.

Avec l’un de ses premiers beaux contrats, Fabrice Deville choisit d’aider sa famille, simplement, sans rien attendre en retour.

samedi, 18 octobre 2025
