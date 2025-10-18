"66 Minutes" dimanche 19 octobre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Fléchettes : un jeu devenu phénomène

Une cible, trois fléchettes. Et une ambiance survoltée ! Longtemps cantonné aux arrière-salles des pubs, ce jeu de précision connaît un véritable boom en France.

Bars à fléchettes dernier cri, ambiance néons, ces nouveaux lieux branchés fleurissent partout sur le territoire. Les fléchettes peuvent aussi rapporter gros. Et faire des plus adroits des millionnaires.

C’est d’ailleurs le rêve du seul Français capable aujourd’hui de vivre de sa passion. Il vient d’être sélectionné pour l’un des plus grands tournois mondiaux. Dans son grenier transformé en salle d’entraînement, il rêve de victoires et pourquoi pas, de décrocher le jackpot.

Coiffeurs : une guerre qui défrise

C’est un métier en crise : plus de 2 000 salons ont fermé leurs portes cette année, étranglés par les charges, les loyers et la baisse du pouvoir d’achat. Face à cette hémorragie, les coiffeurs traditionnels doivent faire face à une nouvelle concurrence redoutable. Les barbiers cartonnent et attirent de plus en plus de jeunes hommes. En parallèle, des coiffeuses s’installent chez elles, transforment leur garage en salon et cassent les prix pour fidéliser une clientèle de quartier.

Alors pour s’en sortir, certains professionnels multiplient les stratégies. Il y a ceux qui baissent drastiquement leurs tarifs pour rester accessibles, ceux qui prennent la route dans des salons mobiles et vont directement à la rencontre des clients. Et ceux qui sortent le grand jeu en se transformant en véritables instituts de beauté avec soins, maquillage, extensions et technologies dernier cri.

Alexandre Mazzia : un 3 étoiles au musée

Trois étoiles au Guide Michelin, classé parmi les 100 meilleurs chefs du monde… et pourtant, il n’a jamais été aussi proche du grand public. À Marseille, Alexandre Mazzia relève un nouveau défi : proposer une cuisine inventive, raffinée et surtout abordable. Son nouveau restaurant, "Bouillant", un « bouillon » sauce marseillaise, installé au cœur du MUCEM, le célèbre musée. Et pas question de sacrifier la qualité : encornets farcis, tomates kefta, tarte au chocolat fumé… chaque plat est un concentré de créativité et de saveurs.

Vols de pièces auto : le casse du siècle

C’est une mauvaise surprise que redoutent de plus en plus d’automobilistes : découvrir un matin sa voiture amputée de ses jantes, de ses phares ou de ses rétroviseurs. En France, un véhicule est attaqué toutes les trois minutes.

Pourquoi un tel boom ? Parce que le prix des pièces détachées neuves explose : +15 % depuis 2022, avec des hausses allant jusqu’à +70 % pour certains phares, désormais vendus plus de huit-cents euros pièce ! Une aubaine pour les voleurs, qui peuvent proposer leurs larcins pour bien moins cher …

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Florence : ils vivent leur rêve italien

Et si la plus belle ville d’Italie devenait le décor de votre nouvelle vie ? Sous le ciel toscan, Florence attire de plus en plus de Français en quête de renouveau. Ici, on ne court plus après le temps, on le savoure. A la place des bouchons du matin, on se balade à vélo le long des rives de l’Arno, le café à emporter est remplacé par un espresso savouré au comptoir et les week-ends au centre commercial par un marché de producteurs sous les arcades.

Dans ce décor idyllique, une nouvelle génération de Français a posé ses valises. Ils sont jeunes pâtissiers en apprentissage, enseignants fraîchement débarqués, artisans passionnés ou entrepreneurs inspirés. Tous ont fait le pari de tout recommencer ici, à Florence, portés par l’envie de vivre autrement.

Mais derrière les façades ocres et les volets verts, la réalité n’est pas toujours simple : loyers élevés, salaires plus bas, barrière de la langue… Il faut s’adapter, apprendre, s’intégrer. Pourtant, tous racontent la même chose : une fois installés, difficile de repartir.