"La France a un incroyable talent" mardi 21 octobre 2025, les auditions continuent sur M6 (vidéo)

Mardi 21 octobre 2025, Karine Le Marhand vous proposera de suivre à partir de 21:10 sur M6 la seconde soirée des auditions de la 20ème saison de "La France a un incroyable talent".

Accrochez-vous : 20ème saison, 2ème soirée… et l’aventure ne fait que commencer !

Après un premier épisode qui a mis la barre très haut, place à un deuxième round d’auditions qui va vous scotcher au canapé. Préparez-vous à un grand huit d’émotions : artistes venus de tous horizons, histoires qui bouleversent, numéros improbables et cette étincelle magique qui peut tout changer en une seconde.

Mardi soir, on passe du rire aux larmes, du frisson au fou rire, de l’émerveillement à la surprise la plus dingue. Entre prouesses XXL, émotions brutes et moments complètement inattendus, cette soirée est un concentré de ce qu’on adore dans La France a un Incroyable Talent.

Et pour corser le tout, il y a bien sûr les fameux Buzzers… Déjà un Golden déclenché, mais il en reste encore quatre à distribuer ! Autant dire que chaque candidat monte sur scène avec l’envie de briller. Et au-dessus de tout ça plane le précieux Platinium Buzzer : le ticket direct pour la finale. Suspense assuré.

Alors, qui fera chavirer le jury mardi soir ?

Dans cette seconde soirée, vous allez découvrir :

Jean-François Huette

À 71 ans, il détient déjà plusieurs records du monde inscrits au Guinness : pompes, tractions à la barre… et même déchirer des bottins ! Mais ce soir, il se lance un défi encore plus fou : réussir à déchirer 12 bottins ou plus en une minute seulement. Un exploit physique qui semble presque impossible, mais qu’il veut prouver à tous, et surtout au jury.

Herwan Legaillard

Artiste de cirque hors norme, Herwan propose un numéro totalement inédit mais surtout extrêmement dangereux : avaler des sabres tout en évoluant sur des sangles aériennes. Deux disciplines risquées et la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques… Ce soir, Herwan joue gros : réussir ce numéro unique et surtout conquérir le jury.

Vic

Cette circassienne vient présenter un numéro de sangles aériennes et l’enjeu est de taille pour elle. En effet, il y a quelques années, lors d’un entraînement, elle s’est gravement blessée : son bras s’est brisé en trois. Elle a dû énormément travailler pour récupérer ses capacités. Ce soir, va-t-elle réussir l’exploit de livrer une performance spectaculaire et prouver qu’elle a définitivement vaincu sa blessure ?

Team Sabrina Lonis

Chorégraphe reconnue, Sabrina Lonis transmet sa passion à toute une génération de jeunes danseurs qu’elle forme avec rigueur et exigence. Ce soir, elle se met elle-même au défi en montant un tableau autour de la comédie musicale Hairspray, un numéro haut en couleur et débordant d’énergie. Le jury sera-t-il sensible à son travail ?

Messoudi Brothers

Ils avaient bluffé le jury lors de la saison 15 avec leur incroyable numéro de main à main. Mais cette année, ils ne sont plus trois, car l’aîné est devenu papa. Pour l’audition, les deux frères restants reviennent avec une discipline plus amusante mais tout aussi sexy qui demande toujours une synchronisation parfaite. Réussiront-ils à surprendre et séduire même en duo ?