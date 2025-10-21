"Le meilleur pâtissier" jeudi 23 octobre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Jeudi 23 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le septième épisode du "Meilleur pâtissier" : « Frissons gourmands ! ».

Pour cette 7ème semaine du concours, Le Meilleur Pâtissier vous fait frissonner de gourmandise pour cette semaine tant attendue de l'horreur...

Épreuve du classique revisité • Le monstrueux roulé



Cyril attend des huit pâtissiers toujours en lice qu'ils revisitent un des gâteaux les plus moelleux et réconfortants qui soient : le roulé ! À eux de rendre ce grand classique aussi effrayant que gourmand par le pochage et la décoration !

Épreuve technique • Le terrible gâteau-cerveau



Un délicieux biscuit viennois en tourbillon, un diabolique croustillant au chocolat, une douce et légère ganache montée, un cœur ultra coulant à la cerise : le gâteau-cerveau est certainement la plus bluffante des créations tirées du grimoire de Mercotte, aussi alléchante que terrifiante !

Épreuve créative • Le gâteau-lanterne de la peur

Les pâtissiers doivent révéler leur plus grande phobie sous la forme d'un gâteau suspendu… comme une lanterne ! Un gravity cake de la peur !

Le chef pâtissier Pierre Marcolini accompagnera Cyril et Mercotte pour éclairer la voie des pâtissiers dans cette sombre épreuve !

Extrait vidéo

Pour son monstrueux roulé, cette pâtissière décide d'ajouter un ingrédient inattendu à son gâteau : du champignon !

Elle appréhende la réaction de Cyril Lignac et de Mercotte lorsqu’ils découvriront qu’il y a du poivron dans son gâteau !