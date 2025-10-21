recherche
"Le meilleur pâtissier" jeudi 23 octobre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 21 octobre 2025
"Le meilleur pâtissier" jeudi 23 octobre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Jeudi 23 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le septième épisode du "Meilleur pâtissier" : « Frissons gourmands ! ».

Pour cette 7ème semaine du concours, Le Meilleur Pâtissier vous fait frissonner de gourmandise pour cette semaine tant attendue de l'horreur...

Épreuve du classique revisité  Le monstrueux roulé

Cyril attend des huit pâtissiers toujours en lice qu'ils revisitent un des gâteaux les plus moelleux et réconfortants qui soient : le roulé ! À eux de rendre ce grand classique aussi effrayant que gourmand par le pochage et la décoration !

Épreuve technique  Le terrible gâteau-cerveau

Un délicieux biscuit viennois en tourbillon, un diabolique croustillant au chocolat, une douce et légère ganache montée, un cœur ultra coulant à la cerise : le gâteau-cerveau est certainement la plus bluffante des créations tirées du grimoire de Mercotte, aussi alléchante que terrifiante !

Épreuve créative  Le gâteau-lanterne de la peur

Les pâtissiers doivent révéler leur plus grande phobie sous la forme d'un gâteau suspendu… comme une lanterne ! Un gravity cake de la peur !

Le chef pâtissier Pierre Marcolini accompagnera Cyril et Mercotte pour éclairer la voie des pâtissiers dans cette sombre épreuve !

Extrait vidéo

Pour son monstrueux roulé, cette pâtissière décide d'ajouter un ingrédient inattendu à son gâteau : du champignon !

Elle appréhende la réaction de Cyril Lignac et de Mercotte lorsqu’ils découvriront qu’il y a du poivron dans son gâteau !

 

 

