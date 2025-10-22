"Mask Singer" vendredi 24 octobre 2025, place à la finale (vidéo)

Vendredi 24 octobre 2025 à 21:10, Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 pour la grande finale de la 8ème saison de "Mask Singer".

C'est la dernière ligne droite pour les trois personnalités encore en compétition : la Taupe, le Lapin et l'Agneau qui vont tenter de décrocher la victoire.

Pour ce show exceptionnel, trois personnages emblématiques feront leur retour sur scène afin d'épauler les finalistes le temps d'un duo décisif.

Seuls les deux meilleurs accèderont à l'ultime face à face de cette saison de tous les possibles.

Les masques vont tomber, vous découvrirez vendredi soir l'identité de ces trois dernières personnalités masquées.

Alors qui sera sacré grand gagnant de "Mask Singer" saison 8 ?