"Harry Potter : Les Sorciers de la pâtisserie" sur TMC vendredi 24 octobre 2025

Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 21:25, TMC diffusera "Harry Potter : Les sorciers de la pâtisserie", une compétition de téléréalité culinaire dans laquelle des binômes de pâtissiers professionnels s'affrontent pour créer des chefs-d'œuvre comestibles spectaculaires et enchanteurs, tous inspirés de l'univers de la saga Harry Potter.

Grande salle de l'école de sorcellerie, Quai 9 ¾, banque Gringotts... Installés au cœur des plateaux de tournage de la saga, des pâtissiers imaginent des gâteaux inspirés des films et des décors de Harry Potter.

Ils dévoileront leurs créations à des juges et à des invités bien connus des fans lors de ce concours plein de magie.

Cette émission US est animée par James et Oliver Phelps, les acteurs qui incarnaient les jumeaux Weasley (Fred et George) dans les films.

Des acteurs de la saga, comme Evanna Lynch (Luna Lovegood), Bonnie Wright (Ginny Weasley) et Warwick Davis (Professeur Flitwick), participent à l'émission en tant que juges invités ou pour apporter des anecdotes.

Diffusion sur deux soirées

Cette émission se compose de six épisodes qui seront diffusés sur TMC au cours de deux soirées, le 24 et le 31 octobre 2025.

Épisode 1 • Voie 9 3/4

Défi : Créer un gâteau de 60 cm avec un effet magique, illustrant leur passion pour Harry Potter.

Épisode 2 • Gringotts, la banque des sorciers

Défi : Créer des pâtisseries inspirées de la banque Gringotts (hall, tunnels, coffres-forts).

Épisode 3 • Le chemin de Traverse

Défi : Concevoir 50 miniardises (petits desserts) sur le thème du Chemin de Traverse et les servir à un public de fans.