La pièce "Le Père Noël est une ordure" à revoir sur France 4 dimanche 26 octobre 2025

Dimanche 22 décembre 2024 à 21:00, France 4 rediffusera la cultissime pièce de théâtre "Le Père Noël est une ordure" créée par Josiane Balasko.

"Le Père Noël est une ordure" est une comédie noire qui met en scène une nuit de Noël explosive et désastreuse pour les bénévoles de S.O.S. Détresse Amitié, confrontés à une succession de situations plus rocambolesques les unes que les autres.

L'histoire en quelques lignes...

À la permanence téléphonique parisienne de S.O.S. Détresse Amitié des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus à la veille de Noël.

Au fil de la soirée, Pierre Mortez (Thierry Lhermitte) et Thérèse (Anémone) recevront tour à tour la visite : de leur voisin, M. Preskovitch (Bruno Moynot), qui leur présentera des spécialités gastronomiques de son pays toutes aussi infectes les unes que les autres ; de Katia (Christian Clavier), de Josette (Marie-Anne Chazel), de Félix (Gérard Jugnot), déguisé en père Noël.

Le tout est rythmé par des dialogues savoureux et des répliques devenues cultes, qui font de cette pièce une comédie burlesque et grinçante.