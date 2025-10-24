"Mask Singer" : l'Agneau était... Karima Charni ! Regardez son démasquage (vidéo)

Le premier personnage qui a dévoilé sa véritable identité dans cette finale de la 8ème saison de "Mask Singer" sur TF1 est l'Agneau qui termine en troisième position. Découvrez son démasquage...

Kev Adams avait démasqué l'Agneau depuis quelques semaines, mais pour Laurent Ruquier et Michaël Youn, il n'y a plus de doute.

Sous le masque de l'Agneau se cache une célébrité qui a connu Grégory Lemarchal pendant sa saison de la Star Academy.

Ils pensent à Karima Charni ou Lucie Bernardoni. Quant à Chantal, elle n'a aucune idée, mais a apprécié toutes ses prestations sur la scène de Mask Singer !

Alors qui se cache sous le masque de l'Agneau ?

Extrait de Mask Singer, la finale du 24 octobre 2025 sur TF1.