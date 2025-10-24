"Mask Singer" : l'Agneau était... Karima Charni ! Regardez son démasquage (vidéo)

Kev Adams avait démasqué l'Agneau depuis quelques semaines, mais pour Laurent Ruquier et Michaël Youn, il n'y a plus de doute.
Sous le masque de l'Agneau se cache une célébrité qui a connu Grégory Lemarchal pendant sa saison de la Star Academy.
Ils pensent à Karima Charni ou Lucie Bernardoni. Quant à Chantal, elle n'a aucune idée, mais a apprécié toutes ses prestations sur la scène de Mask Singer !
Alors qui se cache sous le masque de l'Agneau ?
Extrait de Mask Singer, la finale du 24 octobre 2025 sur TF1.