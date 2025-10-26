"Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" : l'Amérique en folie sur Gulli lundi 27 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 à 21:05, Gulli rediffusera un numéro de l'émission "Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" dans lequel Issa Doumbia vous proposera une compilation de vidéos les plus hilarantes des États-Unis.

Issa Doumbia et sa dream team de chroniqueurs traversent l’Atlantique pour vous faire vivre « l’American rire » dans cet épisode célébrant les États-Unis.

Au menu de cette émission XXXL, le classement des vidéos les plus dingues, au pays de la démesure ! Pas de besoin de prendre l’avion pour partir à la rencontre des super loosers des states. Pas besoin non plus de passeport pour voir le plus fou de la télévision américaine. Et même pas besoin d’être bilingue pour regarder les vidéos les plus hilarantes des États-Unis…

Les chroniqueurs et l'invitée exceptionnelle de ce numéro, Iris Mittenaere, vont toucher du doigt le rêve américain… ou presque !

Entre combat de catch, démonstration de pompom girls et bien d’autres surprises, vous allez vivre une soirée complètement folle !

Alors, are you ready pour embarquer dans ce very good trip en Amérique ?