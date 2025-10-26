recherche
Divertissements

Le spectacle d'Anne Roumanoff "L'expérience de la vie" diffusé sur Paris Première lundi 27 octobre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 octobre 2025 115
Le spectacle d'Anne Roumanoff "L'expérience de la vie" diffusé sur Paris Première lundi 27 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 à 21:00, Paris Première diffusera "L'expérience de la vie", un spectacle d'Anne Roumanoff joué en tournée dans toute la France au Théâtre des Mathurins à Paris.

Avec la finesse et l’impertinence qui la caractérisent, Anne Roumanoff propose au public un regard drôle, espiègle et incisif sur les grandes transformations de notre époque.

Au fil du spectacle, elle s’amuse des nouveaux comportements, des nouveaux métiers et des modes de communication d’aujourd’hui.

Le public rencontre une coach américaine en relations de couple, écoute un poème consacré aux influenceurs, redécouvre des contes de fées revisités et savoure des commentaires vifs et piquants sur l’actualité politique et sociale.

Un spectacle mis en scène par Gil Galliot.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sur la terre des dinosaures&quot;, premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

"Sur la terre des dinosaures", premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

26 octobre 2025 - 13:40

Sur le même thème...

&quot;Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier&quot; : l'Amérique en folie sur Gulli lundi 27 octobre 2025

"Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" : l'Amérique en folie sur Gulli lundi 27 octobre 2025

26 octobre 2025 - 12:53

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...