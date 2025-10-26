"Le Temps de vivre" de Camille Chamoux à revoir sur France 4 mardi 28 octobre 2025

Mardi 28 octobre 2025 à 21:05, France 4 vous proposera de voir ou de revoir "Le temps de vivre", un spectacle de Camille Chamoux capté au Théâtre de la Porte Saint-Martin.

C'est avec humour et une énergie débordante que Camille Chamoux nous raconte une époque où tout va très vite et où nous ne prenons plus le temps.

Avec ce spectacle mis en scène par Vincent Dedienne et co-écrit avec Camille Cottin, Camille Chamoux se livre à une réflexion sur le temps, un thème aussi éternel que contemporain, particulièrement mis à l’épreuve pendant le confinement.

L’humoriste déroule un « exposé sur la finitude » – le sous-titre de son spectacle, qui débute par Proust et finit par un gros mot, à la manière de Virginie Despentes, en passant par Léo Ferré et sa fameuse chanson Avec le temps.

Loin d’être un catalogue de citations plus ou moins intellos, ces références éclectiques témoignent plutôt de la vivacité d’esprit de Camille Chamoux qui, en fine observatrice de son époque, fait feu de tout bois et croque avec justesse, drôlerie voire quelques grincements, l’hystérisation d’une société obnubilée par le temps.