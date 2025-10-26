"La France a un incroyable talent" mardi 28 octobre 2025, les auditions continuent sur M6 (vidéo)

Mardi 28 octobre 2025, Karine Le Marhand vous proposera de suivre à partir de 21:10 sur M6 la troisième soirée des auditions de la 20ème saison de "La France a un incroyable talent".

L’aventure continue plus fort que jamais ! Après deux premières soirées pleines de surprises, d’émotions et de moments inoubliables, place à un troisième round d’auditions qui s’annonce totalement imprévisible.

Découvrez des artistes venus de tous horizons, des histoires bouleversantes, des shows déjantés, des performances spectaculaires… Pour cette 3e émission, préparez-vous à passer du rire aux larmes, de l’émerveillement à la stupéfaction.

Au programme : des acrobaties, de la danse et de la magie…

Côté jury, la pression monte : deux Golden Buzzers ont déjà été déclenchés, propulsant leurs talents en demi-finale. Il en reste encore trois en jeu ! Chaque passage peut sceller le destin d’un candidat en quelques secondes.

Sans oublier le mythique Platinum Buzzer : le graal ultime pour les candidats. S’il est déclenché à l’unanimité du jury, c’est un ticket direct pour la finale, sans étape intermédiaire. La question que tout le monde se pose : quand sera-t-il utilisé ?

Une chose est sûre : les candidats devront tout donner pour créer l’instant qui fera basculer la soirée

Dans cette troisième soirée, vous allez découvrir :

Haribow

Les Haribow vont en mettre plein la vue ! Ce groupe de six professionnels du Double Dutch mêle corde à sauter, acrobaties et danse dans un numéro explosif et millimétré. Arriveront-ils à surprendre le jury ?

Bilak Brothers

Deux jumeaux tenteront de bluffer le jury avec leur duo de main à main particulièrement incroyable puisque pendant deux minutes, ils sont en tension musculaire sans jamais de moment de pause.

Eden Choi

Ce coréen de 24 ans réalise un numéro de magie absolument extraordinaire. Une manipulation de cartes presque chorégraphiée, d’une précision ahurissante. Éric Antoine restera-t-il lui aussi scotché ?

Mirabela Vian

Danseuse de 34 ans, elle a grandi en Roumanie dans un orphelinat avant d’être adoptée à 6 ans par une famille française, puis retrouve sa famille biologique à 24 ans. Elle vient réaliser un numéro de danse inédit, où elle s’envole littéralement dans les airs. Arrivera-t-elle à emporter avec elle le jury ?

Magiclab

Ce groupe surprend le jury en apparaissant dans le public et propose une prestation douce et poétique, mêlant danse et magie. Public et jury seront-ils charmés par cette prestation unique ?

Invertebrate

Un étrange personnage, presque effrayant, qui va tout faire pour impressionner le jury avec un numéro de pôle dance inédit.