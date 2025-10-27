recherche
Divertissements

Inédit de "Super Nanny" face à la détresse d'une famille éprouvée par la maladie, mardi 28 octobre 2025 sur TFX (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 octobre 2025 122
Inédit de "Super Nanny" face à la détresse d'une famille éprouvée par la maladie, mardi 28 octobre 2025 sur TFX (vidéo)

Mardi 28 octobre 2025 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit de "Super Nanny" dans lequel Sylvie va venir en aide à une famille fragilisée par une épreuve difficile. 

David, 50 ans, et Laura, 35 ans, sont les parents de trois enfants. Il y a trois ans, David a subi une lourde opération à la suite d'un cancer de l'estomac. Cette maladie l'a profondément affaibli et bouleversé l'équilibre familial. Avant cela, il partageait une belle complicité avec ses fils, notamment avec l'aîné, Djouliane, grâce à leur passion commune pour la pétanque.

Aujourd'hui, ce lien s'est distendu et les tensions se multiplient. Les disputes sont fréquentes, les écrans omniprésents, et Elyzio se montre particulièrement exigeant. Djouliane, lui, reste marqué par la peur de perdre son père, mais peine à exprimer ce qu'il ressent. Laura, de son côté, s'épuise : à bout de nerfs, elle finit par crier au lieu de dialoguer.

C'est dans ce climat tendu que Super Nanny intervient, déterminée à rétablir l'harmonie et à rapprocher David de son fils aîné.

Parviendra-t-elle à apaiser les conflits et à redonner confiance à cette famille meurtrie ?

Extrait vidéo

 

Dernière modification le lundi, 27 octobre 2025 12:07
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Non élucidé&quot; sur l'affaire Marie-Claire Bégo mardi 28 octobre 2025 sur T18

"Non élucidé" sur l'affaire Marie-Claire Bégo mardi 28 octobre 2025 sur T18

27 octobre 2025 - 12:09

Sur le même thème...

&quot;La France a un incroyable talent&quot; mardi 28 octobre 2025, les auditions continuent sur M6 (vidéo)

"La France a un incroyable talent" mardi 28 octobre 2025, les auditions continuent sur M6 (vidéo)

26 octobre 2025 - 14:31

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...