Mardi 28 octobre 2025 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit de "Super Nanny" dans lequel Sylvie va venir en aide à une famille fragilisée par une épreuve difficile.

David, 50 ans, et Laura, 35 ans, sont les parents de trois enfants. Il y a trois ans, David a subi une lourde opération à la suite d'un cancer de l'estomac. Cette maladie l'a profondément affaibli et bouleversé l'équilibre familial. Avant cela, il partageait une belle complicité avec ses fils, notamment avec l'aîné, Djouliane, grâce à leur passion commune pour la pétanque.

Aujourd'hui, ce lien s'est distendu et les tensions se multiplient. Les disputes sont fréquentes, les écrans omniprésents, et Elyzio se montre particulièrement exigeant. Djouliane, lui, reste marqué par la peur de perdre son père, mais peine à exprimer ce qu'il ressent. Laura, de son côté, s'épuise : à bout de nerfs, elle finit par crier au lieu de dialoguer.

C'est dans ce climat tendu que Super Nanny intervient, déterminée à rétablir l'harmonie et à rapprocher David de son fils aîné.

Parviendra-t-elle à apaiser les conflits et à redonner confiance à cette famille meurtrie ?