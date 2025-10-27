recherche
Le concert de Grand Corps Malade au Zénith de Lille rediffusé sur France 4 mercredi 29 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 octobre 2025 59
Le concert de Grand Corps Malade au Zénith de Lille rediffusé sur France 4 mercredi 29 octobre 2025

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera le concert de Grand Corps Malade capté en novembre dernier par Alexandre Buisson au Zénith de Lille.

Grand Corps Malade nous offre un concert fidèle à l’univers de son dernier album, musicalement riche, avec la présence de six musiciens sur scène. Un écran de plusieurs mètres diffuse des créations visuelles sur mesure et des stores réversibles, positionnés au-dessus de l'écran, se baissent et se relèvent pour s’adapter aux jeux de lumières et aux tableaux visuels du concert.

Comme à son habitude, Grand Corps Malade partage avec le public des moments d’échanges et de proximité. Au fil de la soirée, il alterne entre les titres de son dernier album, « Plus de reflets », des morceaux de « Mesdames » et les incontournables de sa discographie, créant un véritable moment de communion entre la scène et les spectateurs.

La soirée se poursuivra sur France 4 à 22:50 avec un numéro de "Planète Rap" consacré à Grand Corps Malade.

Planète rap accueille pour cette nouvelle émission le slameur, poète, auteur-compositeur-interprète et réalisateur Grand Corps Malade. Artiste à succès, Grand Corps Malade est aujourd’hui une personnalité incontournable de la chanson française.

Au côté de Fred Musa, il revient sur son dernier album Reflets, l'occasion de revoir ses plus beaux live.

Dernière modification le lundi, 27 octobre 2025 14:08
