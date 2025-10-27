"La Roue de la Fortune célébrités" mercredi 29 octobre 2025 sur M6, les invités d'Eric Antoine (vidéo)

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, "La roue de la fortune" tournera une nouvelle fois en prime time dans une nouvelle spéciale célébrités présentée par Éric Antoine.

Éric Antoine va proposer à des célébrités de réaliser un vieux rêve d’enfant : tourner la roue la plus culte de la télévision ! Et pour la bonne cause !

Chaque personnalité devra faire preuve de logique pour résoudre les énigmes et tenter d’accéder à la grande finale. Mais attention : comme dans l’émission quotidienne, la Roue réserve bien des surprises. Entre Banqueroute, Échange et autres cases piégées, rien n’est jamais gagné d’avance !

Pour cette soirée exceptionnelle, Eric Antoine promet une avalanche de nouveautés : de nouvelles cases, une cagnotte solidaire et une caverne spéciale pour l’occasion !

Joueront aux côtés d'Eric Antoine dans ce numéro : Les Bodin's, Delphine Wespiser, Nikola Karabatic, Luka Karabatic, Juju Fitcats, François Berléand, Stéphane De Groodt et Florent Peyre.

Extrait vidéo

"Je vais passer un très bon moment" - Eric Antoine est fier de recevoir sur son plateau l'emblématique fratrie Karabatic et JujuFitcats !