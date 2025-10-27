recherche
"La Roue de la Fortune célébrités" mercredi 29 octobre 2025 sur M6, les invités d'Eric Antoine (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 octobre 2025 220
Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, "La roue de la fortune" tournera une nouvelle fois en prime time dans une nouvelle spéciale célébrités présentée par Éric Antoine.

Éric Antoine va proposer à des célébrités de réaliser un vieux rêve d’enfant : tourner la roue la plus culte de la télévision ! Et pour la bonne cause !

Chaque personnalité devra faire preuve de logique pour résoudre les énigmes et tenter d’accéder à la grande finale. Mais attention : comme dans l’émission quotidienne, la Roue réserve bien des surprises. Entre Banqueroute, Échange et autres cases piégées, rien n’est jamais gagné d’avance !

Pour cette soirée exceptionnelle, Eric Antoine promet une avalanche de nouveautés : de nouvelles cases, une cagnotte solidaire et une caverne spéciale pour l’occasion !

Joueront aux côtés d'Eric Antoine dans ce numéro : Les Bodin's, Delphine Wespiser, Nikola Karabatic, Luka Karabatic, Juju Fitcats, François Berléand, Stéphane De Groodt et Florent Peyre.

Extrait vidéo

"Je vais passer un très bon moment"Eric Antoine est fier de recevoir sur son plateau l'emblématique fratrie Karabatic et JujuFitcats !

Dernière modification le lundi, 27 octobre 2025 14:40
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Mercredi
Suivez nous...