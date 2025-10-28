recherche
"Le morning night : les pépites" avec Michaël Youn sur W9 mercredi 29 octobre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 28 octobre 2025
"Le morning night : les pépites" avec Michaël Youn sur W9 mercredi 29 octobre 2025

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:25, Michaël Youn vous proposera sur W9 de revoir les meilleurs moments du "Morning Night" compilés dans "Le morning night : les pépites".

Le "Morning Nigh" est une déclinaison et un hommage au culte "Morning Live" que le trio Michaël Youn, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine animait sur M6 au début des années 2000. Une émission déjantée dans laquelle deux équipes de célébrités s'affrontent à travers une série de jeux, de défis absurdes et de sketches.

Dans cette émission best of, retrouvez les meilleurs moments du Morning Night : de nombreux sketchs, les fausses pubs et bandes-annonces ainsi que de nombreuses parodies de chansons, sans oublier les clips de Fatal Bazooka et les tubes du grenier !

Avec, entre autres, Chantal Ladesou, Jamel Debbouze, Audrey Fleurot, Arnaud Ducret, Philippe Lacheau, McFly & Carlito, Inès Reg, Jeff Panacloc, Ahmed Sylla et Kev Adams.

Dernière modification le mardi, 28 octobre 2025 11:35
Publié dans Divertissements
