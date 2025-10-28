recherche
Divertissements

Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 29 octobre 2025 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 octobre 2025 74
Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 29 octobre 2025 sur TFX

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, TFX diffusera un épisode inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent...

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Sylvie et Ludovic face à Stella la danseuse de cabaret

Ludovic (49 ans, Hénin Beaumont, auto-entrepreneur dans le bâtiment, marié, 3 enfants) et Sylvie (45 ans, travaille dans les transports, femme de Ludovic) ont toujours considéré leur maison comme un véritable porte-bonheur, celle qui a vu naitre leurs filles mais qui est aujourd'hui est synonyme d'enfer…

Stella (52 ans, divorcée, artiste, Paris) est une véritable boule d'énergie, originaire du Brésil ! Elle a accumulé une impressionnante collection : costumes de scènes, robes, maquillages et perruques sont stockés dans des valises et dans de nombreux sacs, sans portant ni penderie. Elle ne sait plus, ni comment ranger, ni comment organiser ! Elle fait appel aux Cleaners pour réorganiser et repenser son espace de vie pour se sentir à nouveau bien chez elle.

Une mission toute en humanité, en paillettes et en plumes pour les cleaners !

Dernière modification le mardi, 28 octobre 2025 11:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le morning night : les pépites&quot; avec Michaël Youn sur W9 mercredi 29 octobre 2025

"Le morning night : les pépites" avec Michaël Youn sur W9 mercredi 29 octobre 2025

28 octobre 2025 - 11:25

Sur le même thème...

&quot;Le morning night : les pépites&quot; avec Michaël Youn sur W9 mercredi 29 octobre 2025

"Le morning night : les pépites" avec Michaël Youn sur W9 mercredi 29 octobre 2025

28 octobre 2025 - 11:25

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par …

27 octobre 2025 - 14:12 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...