Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 29 octobre 2025 sur TFX

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, TFX diffusera un épisode inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent...

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Sylvie et Ludovic face à Stella la danseuse de cabaret

Ludovic (49 ans, Hénin Beaumont, auto-entrepreneur dans le bâtiment, marié, 3 enfants) et Sylvie (45 ans, travaille dans les transports, femme de Ludovic) ont toujours considéré leur maison comme un véritable porte-bonheur, celle qui a vu naitre leurs filles mais qui est aujourd'hui est synonyme d'enfer…

Stella (52 ans, divorcée, artiste, Paris) est une véritable boule d'énergie, originaire du Brésil ! Elle a accumulé une impressionnante collection : costumes de scènes, robes, maquillages et perruques sont stockés dans des valises et dans de nombreux sacs, sans portant ni penderie. Elle ne sait plus, ni comment ranger, ni comment organiser ! Elle fait appel aux Cleaners pour réorganiser et repenser son espace de vie pour se sentir à nouveau bien chez elle.

Une mission toute en humanité, en paillettes et en plumes pour les cleaners !