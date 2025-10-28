recherche
"Le meilleur pâtissier" jeudi 30 octobre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 octobre 2025
"Le meilleur pâtissier" jeudi 30 octobre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Jeudi 30 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot, Cyril Lignac et Mercotte vous proposeront de suivre le septième épisode du "Meilleur pâtissier" : « Le monde de Disney ».

Pour cette 8ème semaine du concours, la tente se métamorphose en univers féérique… celui des contes et des dessins animés de Disney. Avec la présence exceptionnelle du chef Mickey !

Épreuve du classique revisité  La forêt-noire, un classique enchanté !

Chocolat gourmand, crème onctueuse et aérienne, cerises juteuses et merveilleux décor chocolaté… Les pâtissiers doivent rendre hommage à la célèbre forêt où Blanche-Neige croisa la méchante reine, et la revisiter avec audace et créativité !

Épreuve technique  Le gâteau d’Aurore, un défi magique !

Mercotte sort de son redoutable grimoire une recette haute en couleur et en gourmandise : le célèbre gâteau d’anniversaire d’Aurore, dans La Belle au bois dormant. Empiler huit cheesecakes recouverts d’une onctueuse ganache, décorés de bougies en chocolat, le tout soutenu par un balai en nougatine : les pâtissiers devront réaliser une véritable prouesse d’équilibre !

Épreuve créative  Mon dessin animé préféré en gâteau !

De Vaïana à Peter Pan, de Zootopie au Roi Lion, en passant par La Petite Sirène, chacun devra se raconter et rendre hommage à son dessin animé préféré en gâteau. Chef Mickey ainsi que la célébrissime cheffe Nina Métayer viendront accompagner les pâtissiers durant cette ultime épreuve.

Elle appréhende la réaction de Cyril Lignac et de Mercotte lorsqu’ils découvriront qu’il y a du poivron dans son gâteau !

Extrait vidéo

"Je vais symboliser Raiponce par la tour" - Pour son dessin animé préféré en gâteau, ce pâtissier amateur s'attaque au film Disney "Raiponce" !
Dernière modification le mardi, 28 octobre 2025 14:13
Publié dans Divertissements, Jeudi
