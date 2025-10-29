recherche
LFAUIT : Le magicien Eden Choi décroche le Golden Buzzer de Sugar Sammy, regardez sa prestation (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 octobre 2025 124
Lors de la 3ème soirée des auditions de la 20ème saison de "La France a un Incroyable Talent", c'est le magicien coréen, Eden Choi, qui a obtenu un Golden Buzzer. Regardez sa prestation...

Après deux premières soirées pleines de surprises, d’émotions et de moments inoubliables, cette troisième soirée des auditions de "La France a un incroyable talent" a dévoilé des artistes venus de tous horizons, des histoires bouleversantes, des shows déjantés, des performances spectaculaires…  

Le 3ème Golden Buzzer 

Eden Choi, de son vrai nom Choi Ye-chan, est un coréen âgé de 24 ans. Sa spécialité est la magie de manipulation, il fait partie des meilleurs magiciens du monde dans sa catégorie. Eden Choi a traversé le monde pour présenter son numéro en France sur la scène de "La France a un incroyable talent".

Eden Choi est un maître de la manipulation de cartes. Sa prestation a été décrite comme un numéro de magie "absolument extraordinaire", d'une finesse exceptionnelle et d'une précision ahurissante. Sa manipulation est si fluide qu'elle est presque chorégraphiée, mêlant esthétique, technique et mise en scène moderne. Sa synchronisation entre son art et la musique est jugée "chirurgicale".

Éric Antoine, lui-même magicien, a été complètement bluffé et a souligné qu'Eden Choi réussissait à moderniser les grands classiques de la magie avec une maîtrise absolue.

Marianne James a également été très impressionnée, tout comme Hélène Ségara et Sugar Sammy qui lui a offert son Golden Buzzer soit une qualification directe pour la demi-finale de l'émission.

Regardez l'incroyable prestation d'Eden Choi.

Extrait de l'émission "La France a un incroyable talent" du mardi 28 octobre 2025.

Dernière modification le mercredi, 29 octobre 2025 11:31
