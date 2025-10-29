27ème édition des NRJ Music Awards sur TF1 vendredi 31 octobre 2025, les nommés & artistes présents (vidéo)

Vendredi 31 octobre 2025 à 21:10, en direct de Cannes, Nikos Aliagas présentera sur TF1 la 27ème cérémonie des "NRJ Music Awards". Voici les artistes qui seront présents.

Chaque année, les "NRJ Music Awards" réunissent les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année.

Les artistes Charlotte Cardin, Gims, Helena, Jeck & Carla, Keblack feat. Guy2bezbar, Marine, Amir, Linh, Luiza, Pierre Garnier, seront présents sur la scène du Palais des Festivals de Cannes pour interpréter et défendre leur titre, consacré ce soir-là comme l’un des plus grands succès de l’année.

Seront également présents : Katseye, DJ Snake, Myles Smith, Eros Ramazzotti et Vanessa Paradis.

Ed Sheeran, l’artiste international le plus récompensé aux "NRJ Music Awards" viendra enflammer la scène du Palais des Festivals

Pendant toute la soirée, les prix seront remis par de nombreuses personnalités : Teddy Riner et sa compagne Luthna Plocus, Amanda Lear, Ahmed Sylla, Charlotte Cardin, Théodora, Pierre Garnier, Mosimann, Hatik, Alice Dufour, Joeystarr, Stéfi Celma, GuiHome, Lebouseuh, Maghla, Louis Daubé, Fally Ipupa.

Le public peut voter pour ses artistes/titres préférés jusqu’au jour de la cérémonie. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 octobre à midi sur nrj.fr, l’app NRJ et TF1+ dans chacune des catégories.

Les téléspectateurs pourront voter tout au long de la soirée en direct par SMS pour la catégorie “Chanson Francophone de l’Année” :

Charlotte Cardin - « Feel Good »

GIMS - « Ninao »

Helena - « Mauvais garçon »

Jeck & Carla - « M’envoler »

Keblack Feat. Guy2bezbar - « Melrose Place »

Marine - « Ma faute ».

Liste des nommés

Révélation féminine francophone

Linh

Luiza

Marguerite

Marine

Miki

Théodora

Révélation masculine francophone

Dr. Yaro

Guy2Bezbar

Joé Dwèt Filé

Julien Lieb

Léman

Révélation internationale

Alex Warren

Doechii

Gracie Abrams

Katseye

Lola Young

Sombr

Artiste féminine francophone

Aya Nakamura

Charlotte Cardin

Helena

Louane

Vanessa Paradis

Artiste féminine internationale

Chappell Roan

Doja Cat

Karol G

Lady Gaga

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Artiste masculin francophone

Amir

Gims

Jul

Kendji Girac

Pierre Garnier

Ridsa

Artiste masculin international

Alex Warren

Benson Boone

Damiano David

Ed Sheeran

J Balvin

Myles Smith

Collab / duo francophone

Jungeli x Lenie - "À Tes Côtés"

Keblack Ft. Guy2Bezbar - "Melrose Place"

Pierre Garnier, M. Pokora - "Chaque Seconde"

Stromae, Pomme - "Ma Meilleure Ennemie"

Superbus & Hoshi (Feat. Nicola Sirkis) - "Lola"

Vitaa feat Julien Doré - "Viens on essaie"

Collab / duo international

David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler - "Together"

DJ Snake & Bipolar Sunshine - "Paradise"

Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino - "Tamo Bien"

Paul Kalkbrenner & Stromae - "Que Ce Soit Clair"

Rosé & Bruno Mars - "APT."

Sebastian Ingrosso - "A New Day" (feat. Celine Dion)

Hit international

Alex Warren - "Ordinary"

Damiano David - "Next Summer"

Ed Sheeran - "Azizam"

Lady Gaga - "Abracadabra"

Lola Young - "Messy"

Myles Smith - "Nice to Meet You"

DJ

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

R3hab

Trinix

Social hit

Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé - "Baddies"

Bad Bunny - "DtMF"

Chappell Roan - "Pink Pony Club"

Doechii - "Anxiety"

KPop Demon Hunters - "Golden" (David Guetta Remix)

Théodora - "Fashion Designa"

Concert francophone