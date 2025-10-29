27ème édition des NRJ Music Awards sur TF1 vendredi 31 octobre 2025, les nommés & artistes présents (vidéo)

Chaque année, les "NRJ Music Awards" réunissent les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année.
Les artistes Charlotte Cardin, Gims, Helena, Jeck & Carla, Keblack feat. Guy2bezbar, Marine, Amir, Linh, Luiza, Pierre Garnier, seront présents sur la scène du Palais des Festivals de Cannes pour interpréter et défendre leur titre, consacré ce soir-là comme l’un des plus grands succès de l’année.
Seront également présents : Katseye, DJ Snake, Myles Smith, Eros Ramazzotti et Vanessa Paradis.
Ed Sheeran, l’artiste international le plus récompensé aux "NRJ Music Awards" viendra enflammer la scène du Palais des Festivals
Pendant toute la soirée, les prix seront remis par de nombreuses personnalités : Teddy Riner et sa compagne Luthna Plocus, Amanda Lear, Ahmed Sylla, Charlotte Cardin, Théodora, Pierre Garnier, Mosimann, Hatik, Alice Dufour, Joeystarr, Stéfi Celma, GuiHome, Lebouseuh, Maghla, Louis Daubé, Fally Ipupa.
Le public peut voter pour ses artistes/titres préférés jusqu’au jour de la cérémonie. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 octobre à midi sur nrj.fr, l’app NRJ et TF1+ dans chacune des catégories.
Les téléspectateurs pourront voter tout au long de la soirée en direct par SMS pour la catégorie “Chanson Francophone de l’Année” :
- Charlotte Cardin - « Feel Good »
- GIMS - « Ninao »
- Helena - « Mauvais garçon »
- Jeck & Carla - « M’envoler »
- Keblack Feat. Guy2bezbar - « Melrose Place »
- Marine - « Ma faute ».
Liste des nommés
Révélation féminine francophone
- Linh
- Luiza
- Marguerite
- Marine
- Miki
- Théodora
Révélation masculine francophone
- Dr. Yaro
- Guy2Bezbar
- Joé Dwèt Filé
- Julien Lieb
- Léman
Révélation internationale
- Alex Warren
- Doechii
- Gracie Abrams
- Katseye
- Lola Young
- Sombr
Artiste féminine francophone
- Aya Nakamura
- Charlotte Cardin
- Helena
- Louane
- Vanessa Paradis
Artiste féminine internationale
- Chappell Roan
- Doja Cat
- Karol G
- Lady Gaga
- Miley Cyrus
- Sabrina Carpenter
Artiste masculin francophone
- Amir
- Gims
- Jul
- Kendji Girac
- Pierre Garnier
- Ridsa
Artiste masculin international
- Alex Warren
- Benson Boone
- Damiano David
- Ed Sheeran
- J Balvin
- Myles Smith
Collab / duo francophone
- Jungeli x Lenie - "À Tes Côtés"
- Keblack Ft. Guy2Bezbar - "Melrose Place"
- Pierre Garnier, M. Pokora - "Chaque Seconde"
- Stromae, Pomme - "Ma Meilleure Ennemie"
- Superbus & Hoshi (Feat. Nicola Sirkis) - "Lola"
- Vitaa feat Julien Doré - "Viens on essaie"
Collab / duo international
- David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler - "Together"
- DJ Snake & Bipolar Sunshine - "Paradise"
- Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino - "Tamo Bien"
- Paul Kalkbrenner & Stromae - "Que Ce Soit Clair"
- Rosé & Bruno Mars - "APT."
- Sebastian Ingrosso - "A New Day" (feat. Celine Dion)
Hit international
- Alex Warren - "Ordinary"
- Damiano David - "Next Summer"
- Ed Sheeran - "Azizam"
- Lady Gaga - "Abracadabra"
- Lola Young - "Messy"
- Myles Smith - "Nice to Meet You"
DJ
- Calvin Harris
- David Guetta
- DJ Snake
- R3hab
- Trinix
Social hit
- Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé - "Baddies"
- Bad Bunny - "DtMF"
- Chappell Roan - "Pink Pony Club"
- Doechii - "Anxiety"
- KPop Demon Hunters - "Golden" (David Guetta Remix)
- Théodora - "Fashion Designa"
Concert francophone
- DJ Snake
- Gims
- Indochine
- Jul
- Julien Doré
- Santa