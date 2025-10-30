"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 2 novembre 2025 sur France 3

Dimanche 2 novembre 2025 à 13:35 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 2 novembre 2025, Michel Drucker reçoit : Élodie Poux, Majid Berhila, Philippe Chevallier, Philippine Delaire, Phanee de Pool et Emmanuel Chaunu.

Il n'y aura pas de seconde partie cette semaine en raison de la diffusion, à partir de 14:55, des Masters 1000 de Tennis à Paris.